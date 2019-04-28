К концу следующей недели в Рязанской области потеплеет до +20 градусов. Прогноз погоды

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К концу следующей недели в Рязанской области потеплеет до +20 градусов. Об этом сообщил
В ночь на понедельник, 29 апреля, ожидается до ноля градусов. Днем в этот день — солнечная погода, +12 градусов.
Ночью во вторник будет до +1 градуса, днем +14 градусов.
Ночью в среду, 1 мая, ожидается до -1 градуса, днем +17 градусов. В ночь на четверг потеплеет до +3 градусов, днем +16 градусов, дождь.
В ночь на пятницу, 3 мая, ожидается до +5 градусов, днем +18 градусов и дождь.
Ночью в субботу синоптики пообещали до +7 градусов, днем +20 градусов, солнце и дождь.
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