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В Песочне автомобилист сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Об этом сообщил
В воскресенье, 21 апреля, примерно в 18:20, у дома №4 корпус 1 на улице Новоселов сбили пешехода. Автомобиль скрылся с места ДТП.
Пешеход получил травмы различной степени тяжести.
Сейчас сотрудники полиции продолжают поиски водителя.
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При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.