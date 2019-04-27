Путин утвердил главные критерии оценки работы губернаторов

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Фото: Pixabay.com
Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности работы руководителей регионов России. Документ опубликован на официальном
В приложении к указу перечислены 15 критериев:
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При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.