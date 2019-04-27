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11:00, 27 апреля 2019 659
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Путин утвердил главные критерии оценки работы губернаторов 3

Путин утвердил главные критерии оценки работы губернаторов

Фото: Pixabay.com

Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности работы руководителей регионов России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В приложении к указу перечислены 15 критериев:

  • Уровень доверия к власти;
  • Количество высокопроизводительных мест во внебюджетном секторе;
  • Численность СМП и индивидуальных предпринимателей;
  • Производительность труда в несырьевых секторах;
  • Уровень реальной зарплаты;
  • Объем инвестиций в основной капитал (кроме федеральных проектов);
  • Уровень бедности;
  • Ожидаемая продолжительность жизни при рождении;
  • Естественный прирост населения;
  • Количество семей, улучшивших жилищные условия;
  • Уровень доступности жилья;
  • Доля городов с благоприятной средой;
  • Качество окружающей среды;
  • Уровень образования;
  • Доля автомобильных дорог;

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