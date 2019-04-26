Во Владимирской области начали устанавливать камеры наблюдения за лесными пожарами

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Во Владимирской области начали устанавливать камеры видеонаблюдения в лесах. Их оборудуют на вышках операторов сотовой связи, сообщил
30 камер помогут оперативно замечать лесные пожары.
«К настоящему времени уже установлено шесть видеокамер в Гусь-Хрустальном районе. Затем камеры установят в Меленковском, Собинском и Ковровском районах, а до конца года систему полностью смонтируют и внедрят в эксплуатацию», рассказал директор департамента Иван Петухов.
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