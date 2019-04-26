Владимирские врачи спасли женщину с тяжелой пневмонией

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Во Владимире врачи ОКБ спасли женщину с тяжелой формой пневмонии, сообщил
Легкие у пациентки отказали в результате осложнения после гриппа. Ее подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации.
«Это технология, когда кровь забирается из венозного русла, насыщается кислородом, а затем возвращается пациенту. Уникальный метод реанимации внедрили в регионе в начале 2018», — отметили в минздраве.
Медики боролись за жизнь пациентки около месяца. Из реанимации больную перевели в пульмонологическое отделение. После длительной комы и аппаратного дыхания пациентку учили заново дышать, ходить и двигаться.
Сейчас женщину уже выписали.
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