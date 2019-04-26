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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
В Тюмени несколько человек напали на медиков скорой, которые приехали на вызов, передает
Пресс-секретарь станции скорой помощи Ирина Бердюгина пояснила, что этот случай произошел в четверг, 25 апреля, у дома № 165 на улице Московский тракт. В 17:27 (15:27 по московскому времени) очевидцы вызвали скорую лежавшем без сознания мужчине.
«На месте бригада медиков была уже в 17:38. Находившиеся рядом с пострадавшим очевидцы повели себя агрессивно по отношению к медикам, стали распускать руки, нецензурно выражаться», — сказала Бердюгина.
Медики осмотрели пациента в присутствии полиции, после чего он отказался от госпитализации и убежал. После вызова бригада поехала в отделение и написала на нападавших заявление.
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