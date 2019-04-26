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Фото: Pixabay.com
В Тульской области на берегу реки нашли тело мужчины. Об этом сообщил
Случай произошел днем в четверг, 25 апреля.
Установлено, что компания из четырех человек, в том числе и потерпевший, пришли на берег карьера в городе Богородицк, где они выпивали.
Потерпевший решил искупаться. Спустя некоторое время оставшиеся на берегу заметили, что мужчина без движения лежит на воде, после чего вытащили его на берег реки и вызвали полицейских и «скорую».
«В ходе осмотра тела потерпевшего видимых признаков насильственной смерти не обнаружено», — говорится в сообщении.
Следователи проводят проверку по данному факту.
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