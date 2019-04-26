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В Тульской области мужчина выстрелил из ружья в знакомого. Об этом сообщила
В дежурную часть поступило сообщение, что на территории частного дома в деревне Северо-Одоевское из-за возникшего конфликта мужчина выстрелил из охотничьего ружья в левое бедро своему 48-летнему знакомому. Его доставили в больницу.
На место приехали оперативники. Они установили, что после случившегося злоумышленник скрылся.
В полиции возбудили уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».
42-летнего ранее судимого мужчину задержали недалеко от поселка Иншинский Ленинского района.
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