В Тульской области двое мужчин ограбили заправку

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В Богородицком районе Тульской области двое мужчин ограбили заправку, пишет «
Сообщение о происшествии поступило с АЗС на территории города. Оказалось, что ночью в помещение ворвались неизвестные. Угрожая сотруднице предметами, похожими на пистолеты, они потребовали отдать им деньги.
Злоумышленники забрали 8700 рублей, сигареты и напитки, а после убежали.
Полицейские, изучив записи камер видеонаблюдения, объявили план «Перехват».
Подозреваемых удалось задержать.
Двое местных жителей, один из которых ранее судим, признались в содеянном.
В полиции возбудили уголовное дело.
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