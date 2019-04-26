В Тамбовской области при столкновении фуры и «десятки» погиб мужчина

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В четверг, 25 апреля, на 91-м километре трассы «Тамбов-Пенза» столкнулись Renault Premium с полуприцепом и ВАЗ-2110, сообщила
По предварительным данным, водитель фуры при объезде по встречной полосе машин, остановившихся на «красный», столкнулся с двигающейся навстречу «десяткой» под управлением мужчины 1980 года рождения.
В результате аварии пассажир легковушки скончался на месте. Водитель и еще один пассажир ВАЗ-2110 получили телесные повреждения. Их доставили в Кирсановскую центральную районную больницу.
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