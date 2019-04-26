RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Тамбове заведующую детсадом оштрафовали за некачественное питание воспитанников. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.
Выяснилось, что в учреждении суточные пробы не маркировались надлежащим образом, допускались нарушения условий хранения продуктов питания, питание было организовано не в соответствии с меню, блюда не готовились на пару.
По данным надзорного органа, все это нарушало права несовершеннолетних на сбалансированное здоровое питание.
Прокуратура внесла представление в адрес заведующей. Ее оштрафовали на пять тысяч рублей.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязани пройдет парад танков «Т-34» и легендарных «Катюш»
|
cледующая новость →В Рязани перекроют центр города из-за репетиции Парада Победы
Эксклюзивное интервью председателя областной думы.