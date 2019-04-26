В Суздале мужчина избил участкового из-за замечания о курении

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В Суздале мужчина избил участкового. Об этом сообщил
Следствием установлено, что 5 марта 2019 года участковый прибыл к школе № 1 для проведения встречи с родительским активом. На территории учреждения он заметил двух пьяных мужчин, которым сделал замечания из-за курения.
«Один из участников инцидента немедленно выполнил законные требования сотрудника полиции, а 33-летний мужчина, действуя неадекватно, нанес полицейскому удары», — говорится в сообщении.
Обвиняемый сожалеет о своем поведении, утверждая, что всему виной алкоголь.
Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
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