В Спасске подросток на мопеде столкнулся с «Калиной»

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Фото: Издательство «Пресса»
Утром в пятницу, 26 апреля, в Спасске подросток на мопеде столкнулся с Lada Kalina. Об этом сообщает издательство «
Авария произошла около техникума. По данным автоинспекторов, 16-летний юноша без «прав» ехал на мопеде по главной дороге, когда со двора выезжала машина. Водитель не уступил подростку дорогу.
Молодой человек получил травмы. Госпитализация ему не понадобилась.
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