В Шацком районе ветеран Анна Пичугина отметила 95-летие

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Фото: Издательство «Пресса»
В Шацком районе ветеран Великой Отечественной войны Анна Пичугина отметила 95-летие. Об этом сообщает издательство «
На фронте женщина была сначала почтальоном, затем связисткой.
«Войну всегда помню, будь она неладна, — сказала Пичугина. — Знаю, что такое обстрел, бомбежка, страх и ужас. Каким-то образом, в одном из вражеских налетов, я осталась жива и невредима, а вот подруге на моих глазах оторвало ногу. Потом она умерла. Не приведи Господи никому, видеть страдания и смерть людей. Об этом всегда молюсь».
В 1945 году Анна Пичугина вернулась в село Высокое и работала в колхозе. У нее трое детей, четверо внуков и четверо правнуков. Сейчас женщина живет в Шацке только летом, остальное время — у младшей дочери в Москве.
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