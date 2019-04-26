В Рязани в шести кафе и четырех палатках незаконно продавали алкоголь

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Фото: Pixabay.com
В шести кафе Рязани незаконно продавали алкоголь. Нарушения нашли в заведениях на улицах Семинарской, Гоголя, Новаторов, 2-е Бутырки, Дзержинского и на Куйбышевском шоссе. Кроме того, спиртное нашли в палатках на улицах Предзаводской, Есенина, Качевской и Новоселов,
За двое суток полицейские изъяли более 800 литров спиртного. Нарушения также были в магазинах Рязанского, Клепиковского, Пронского, Сараевского, Шиловского, Старожиловского, Рыбновского, Шацкого, Путятинского, Кораблинского и Спасского районах. В Скопине выявили случай продажи алкоголя из гаража. В Ряжске и Касимове спиртное реализовывали в жилом секторе.
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