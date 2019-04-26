В Рязани продолжает дешеветь солярка. Статистика

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Средняя стоимость одного литра солярки в Рязани упала на 40 копеек — до 44 рублей 81 копейки. Данные мониторинга цен на топливо распространил «Рязаньстат» в среду, 23 апреля.
Цены на бензин за прошедшую неделю не поменялись:
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Калуге задержали иностранцев с крупной партией героина
|
cледующая новость →Владимирские врачи спасли женщину с тяжелой пневмонией
При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.