В Рязани двое владельцев «резиновых домов» пойдут под суд

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В Рязани пойдут под суд еще двое владельцев «резиновых домов». Об этом сообщил
Полицейские выявили, что 27-летний рязанец по своему адресу на улице Кальная фиктивно поставил на учет двух граждан Узбекистана в возрасте 22 и 23 лет.
В поселке Милославское фиктивную постановку на учет 26-летнего и 38-летнего граждан Узбекистана осуществил 59-летний местный житель.
В отношении хозяев «резиновых домов» возбуждены уголовные дела по статье 322.3 УК РФ (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в России).
Теперь им грозит до трех лет тюрьмы.
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