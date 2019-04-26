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Фото: Правительство Рязанской области
В Рязанском районе в роще «Дубки» посадили 300 деревьев. Этим занимались школьники, педагоги, работники лесничеств и «Пожлеса»,
Саженцы четырех-пяти лет привезли из рязанского питомника. Под новую дубраву выделили 0,6 гектара.
Лесовосстановительную акцию приурочили к всероссийской экологической акции «Зеленая Весна» и Дням защиты от экологической опасности. В ближайшие недели в области пройдет еще несколько подобных мероприятий, в том числе «Лес победы».
Напомним, рощу «Дубки» признали
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