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16:19, 26 апреля 2019 785
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В праздничные дни в Липецке ограничат продажу алкоголя

В праздничные дни в Липецке ограничат продажу алкоголя

В праздничные дни в Липецке ограничат продажу алкоголя, сообщил сайт gorod48.

В городе пройдет несколько мероприятий:

  • 1 мая — митинг на улице Космонавтов с 10:00 до 13:00;
  • 1 мая — автопробег по маршруту улица Фрунзе — улица Неделина — площадь Победы — улица Катукова — Елецкое шоссе с 9:30 до 11:40;
  • 2 мая — митинг-шествие по маршруту улица Гагарина «Аллея ветеранов боевых действий», площадь Героев мемориал «Скорбящие матери» с 9:45 до 10:45.

Согласно закону, продажа алкоголя не допускается в местах массового скопления людей.


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