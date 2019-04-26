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14:59, 26 апреля 2019 572
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В Перми пенсионера оштрафовали за ремонт разбитой дороги

В Перми пенсионера оштрафовали за ремонт разбитой дороги

В Перми пенсионера оштрафовали за ремонт разбитой дороги. Об этом сообщил интернет-портал «Парма Новости».

Жителя деревни Пруддор Пермского края Василия Яркова оштрафовали на пять тысяч рублей за то, что он попытался укрепить размытую дорогу, положив на нее деревянные доски.

Ярков, который каждый день ездит в больницу в соседнее село, решил исправить состояние дороги и обложил глубокие колеи досками. Но его соседу это не понравилось и он написал заявление в полицию.

Причиной стало то, что «доски представляют опасность для его дома, потому что они могут легко загореться и спровоцировать пожар в жилище».

Теперь мужчине придется заплатить штраф и убрать доски с дороги.

Фото интернет-портала «Парма Новости»


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