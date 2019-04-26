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В Перми пенсионера оштрафовали за ремонт разбитой дороги. Об этом сообщил интернет-портал «
Жителя деревни Пруддор Пермского края Василия Яркова оштрафовали на пять тысяч рублей за то, что он попытался укрепить размытую дорогу, положив на нее деревянные доски.
Ярков, который каждый день ездит в больницу в соседнее село, решил исправить состояние дороги и обложил глубокие колеи досками. Но его соседу это не понравилось и он написал заявление в полицию.
Причиной стало то, что «доски представляют опасность для его дома, потому что они могут легко загореться и спровоцировать пожар в жилище».
Теперь мужчине придется заплатить штраф и убрать доски с дороги.
Фото интернет-портала «Парма Новости»
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