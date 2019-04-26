Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:25, 26 апреля 2019 231
 0    0

В Липецкой области пройдет фестиваль звонарей

В Липецкой области пройдет фестиваль звонарей

В Липецкой области пройдет фестиваль колокольного звона «Звонари». В нем примут участие более полутысячи человек из разных регионов России, пишет РИА Новости со ссылкой на врио главы региона Игоря Артамонова.

Он пройдет в субботу, 4 мая в селе Казаки Елецкого района, в храме Георгия Победоносца.

По словам Артамонова, кульминацией фестиваля станет общий звон, когда зазвонят все колокола.

В программу фестиваля включили выступления фольклорных коллективов региона и мастеров игры на древнерусских инструментах, православную ярмарку и старинные русские забавы.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 час назад
Жилищный передел. Правительство подкорректировало новые правила продажи квартир в строящихся домах

Жилищный передел. Правительство подкорректировало новые правила продажи квартир в строящихся домах

Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:34, 24 апреля 2019 206 780
Десятки курсантов рязанского училища ВДВ принесли сорванные погоны к памятнику Маргелова 13
16:50, 25 апреля 2019 71 783
Экс-командующий ВДВ отреагировал на скандал с сорвавшими погоны десантниками 7
16:37, 24 апреля 2019 65 869
Сорвавшие погоны десантники рассказали о причинах акции у памятника Маргелову 9
14:45, 25 апреля 2019 55 349
Представители ВДВ прокомментировали смену погон у курсантов 1
20:03, 14 апреля 2019 33 907
Перчатки с автографом. Николай Валуев открыл фитнес-клуб в Рязани 4
Все новости
Голосования

Чем займетесь на майских праздниках?

Окончание опроса: 13.05.2019
Архив голосований
Форум