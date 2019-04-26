В Липецкой области пройдет фестиваль звонарей

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В Липецкой области пройдет фестиваль колокольного звона «Звонари». В нем примут участие более полутысячи человек из разных регионов России, пишет
Он пройдет в субботу, 4 мая в селе Казаки Елецкого района, в храме Георгия Победоносца.
По словам Артамонова, кульминацией фестиваля станет общий звон, когда зазвонят все колокола.
В программу фестиваля включили выступления фольклорных коллективов региона и мастеров игры на древнерусских инструментах, православную ярмарку и старинные русские забавы.
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.