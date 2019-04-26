В Липецке планируют построить вертолетную площадку около больницы

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Фото: Pixabay.com
В Липецке около областной больницы планируют построить вертолетную площадку, пишет
Площадку разместят между отделением кардиологии и лесозащитной полосой. Общая площадь места для посадки вертолета займет 140 квадратных метров. Она необходима для санавиации и экстренной медпомощи.
Отмечается, что площадка должна быть приспособлена для вертолета «Ансат», который рассчитан на 7-9 мест и может перевозить до 1,3 тонн нагрузки в кабине.
Подрядчика планируют выбрать 20 мая. Завершить работы необходимо в течение 25 дней с момента заключения контракта.
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