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9:57, 26 апреля 2019 2 768
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В Липецке планируют построить вертолетную площадку около больницы

В Липецке планируют построить вертолетную площадку около больницы

Фото: Pixabay.com

В Липецке около областной больницы планируют построить вертолетную площадку, пишет GOROD48.

Площадку разместят между отделением кардиологии и лесозащитной полосой. Общая площадь места для посадки вертолета займет 140 квадратных метров. Она необходима для санавиации и экстренной медпомощи.

Отмечается, что площадка должна быть приспособлена для вертолета «Ансат», который рассчитан на 7-9 мест и может перевозить до 1,3 тонн нагрузки в кабине.

Подрядчика планируют выбрать 20 мая. Завершить работы необходимо в течение 25 дней с момента заключения контракта.


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