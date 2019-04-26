В компании «Еламед» прошла конференция медицинских представителей

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В компании «Еламед» в середине апреля прошло ежегодное масштабное мероприятие — конференция медицинских представителей из всех регионов России.
Конференция проходила в формате интерактивных дискуссий и дебатов. Как отметили в организации, это позволило реализовать максимальный обзор и плодотворное обсуждение следующих вопросов: анализ данных, построение долгосрочных отношений, новые продукты, результаты исследований.
Региональные представители во время разборов конкретных кейсов выработали единые взгляды на управление территорией, узнали новости рынка в целом, а также обменялись лучшими практиками.
По завершении мероприятия генеральный директор компании Максим Панин наградил лучших региональных представителей грамотами, благодарностями и денежными премиями.
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.