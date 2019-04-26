В Калуге задержали иностранцев с крупной партией героина

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В Калуге задержали выходцев из Средней Азии, которые пытались распространить наркотики через «закладки», сообщил
Студентов поймали недалеко от места, где они спрятали запрещенный препарат. В их карманах обнаружили несколько свертков с порошком.
Кроме того, наркотики нашли в машине, а также в квартире, которую снимали задержанные.
Всего изъяли около 500 граммов героина.
По данному факту возбудили уголовные дела по пункту «г» части 4 статьи 228.1 и части 3 статьи 30.
Решается вопрос о заключении под стражу.
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