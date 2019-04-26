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В детской больнице Гусь-Хрустального испортилась вакцина на два миллиона. Об этом сообщил
Установлено, что 10 марта 2019 года с 4:00 часов до 5:00 часов на складе хранения вакцин отключилось холодильное оборудования. Из-за этого вакцина (11 445 доз) испортилась и использованию не подлежит. Ее уничтожили.
По данным надзорного органа, учреждение не контролировало показания термометров и термоиндикаторов, контролирующих температурный режим холодильников в выходные и праздничные дни.
Учреждение и провизор больницы привлечены к административной ответственности по статье 6.3 КоАП РФ.
В адрес департамента здравоохранения администрации Владимирской области внесено представление.
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