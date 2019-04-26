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Фото: Издательство «Пресса»
В аварии с микроавтобусом на клепиковской трассе пострадала девушка. ДТП произошло утром в пятницу, 26 апреля, сообщает издательство «
Около деревни Рябиновка ехавший в сторону Рязани Geely не учел боковой интервал и по касательной столкнулся с Fiat Ducato. Травмы получила девушка из первой машины.
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.