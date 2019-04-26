Тамбовчанину грозит пожизненный срок за хранение «синтетики»

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В Тамбове задержали 22-летнего мужчина за хранение наркотиков. Об этом сообщил
Местного жителя поймали с поличным в момент закладки наркотиков в тайник. У него нашли около трех граммов «соли». Кроме того, во время обыска в арендованном им гараже обнаружили килограмм синтетического наркотика N-метилэфедрона.
По данному факту возбудили уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ. Ему грозит пожизненное лишние свободы.
На время расследования мужчину заключили под стражу.
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