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Тамбовчанам предложили пройти тест по истории Великой Отечественной войны. Акция пройдет в пятницу, 26 апреля, сообщил
Одной из главных площадок в областном центре станет «Школа Сколково-Тамбов».
В акции задействуют 155 площадок.
Итоговый вариант тестов подготовили ученые Военного университета Министерства обороны Российской Федерации и зарубежные общественные организации.
В задания включили 30 вопросов обо всех периодах войны. Участникам теста этого года покажут небольшой фильм об Освободительной операции СССР в Европе.
Свои знания можно проверить на
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