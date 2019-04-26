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16:45, 26 апреля 2019 233
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Сотрудники Тамбовской администрации сдали кровь для лечения тяжелобольных людей

Сотрудники Тамбовской администрации сдали кровь для лечения тяжелобольных людей

Сотрудники Тамбовской администрации сдали кровь для лечения тяжелобольных людей. Об этом сообщил сайт мэрии.

Донорская акция прошла на станции переливания крови. В ней приняли участие более 50 госслужащих.

Наиболее активно ее поддержали сотрудники правового департамента аппарата главы администрации области, управления труда и занятости населения области, управления образования и науки области, финансового управления области.


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