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Сотрудники Тамбовской администрации сдали кровь для лечения тяжелобольных людей. Об этом сообщил
Донорская акция прошла на станции переливания крови. В ней приняли участие более 50 госслужащих.
Наиболее активно ее поддержали сотрудники правового департамента аппарата главы администрации области, управления труда и занятости населения области, управления образования и науки области, финансового управления области.
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