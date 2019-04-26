Рязанка завоевала титул «Юная Российская красавица-2019»

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Рязанка Юлия Колесникова завоевала титул «Юная Российская красавица-2019». Об этом сообщила «
Рязанка стала победительницей в категории «YOUNG» (14 -17 лет).
Финалы всероссийских конкурсов «Миссис Российская красавица-2019» и «Юная Российская красавица-2019» прошли в Москве.
Титул «Миссис Российская красавица 2019» завоевала Анастасия Базарова из Москвы.
Титул «Юная Российская красавица 2019» в категории «MINI» (5-7 лет) получила Даниэлла Тимохина из Мытищ. В категории «LITTLE» (8-10 лет) победила Анастасия Николь Недашковская из Москвы. В категория «TEEN» (11-13 лет) победительницей стала Камилла Канукоева из Нальчика.
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При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.