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11:09, 26 апреля 2019 789
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Рязанцев пригласили на соревнования по скоростному маневрированию автобусами 2

Рязанцев пригласили на соревнования по скоростному маневрированию автобусами

В субботу, 27 апреля, в Рязани пройдет практический этап областного конкурса профессионального мастерства «Мастера Рязанской области» по профессии «Лучший водитель автобуса». Об этом сообщил сайт регионального минтранса.

Победитель представит Рязанскую область на всероссийском конкурсе «Лучший водитель автобуса».

Рязанцев пригласили по скоростному маневрированию автобусов большой вместимости, которое состоится на базе автодрома ФГАОУ ДПО «Рязанский ЦППК» по адресу: улица Нахимова, дом №19 «А». Вход свободный. Начало мероприятия в 10:00.

Добраться до места проведения мероприятия можно на автобусах №33М2, №85М2 и №50М2 до остановки «Институт ВНИИМС» или «улица Щорса».


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