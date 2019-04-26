Рязанцев пригласили на соревнования по скоростному маневрированию автобусами

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В субботу, 27 апреля, в Рязани пройдет практический этап областного конкурса профессионального мастерства «Мастера Рязанской области» по профессии «Лучший водитель автобуса». Об этом сообщил
Победитель представит Рязанскую область на всероссийском конкурсе «Лучший водитель автобуса».
Рязанцев пригласили по скоростному маневрированию автобусов большой вместимости, которое состоится на базе автодрома ФГАОУ ДПО «Рязанский ЦППК» по адресу: улица Нахимова, дом №19 «А». Вход свободный. Начало мероприятия в 10:00.
Добраться до места проведения мероприятия можно на автобусах №33М2, №85М2 и №50М2 до остановки «Институт ВНИИМС» или «улица Щорса».
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьТамбовчанам предложили пройти тест по истории Великой Отечественной
|
cледующая новость →На четырех рязанских улицах отключили воду
«Доступная оптика» работает с понедельника по субботу с 9:00 до 20:00, в воскресенье с 10:00 до 18:00.