Рязанца осудят за разбой в новогоднюю ночь

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Фото: Pixabay.com
Рязанцв осудят за разбой в новогоднюю ночь. Уголовное дело в отношении него передали в суд,
Следователи выяснили, что в новогоднюю ночь около Шумаши трое мужчин ехали на машине и заметили шедшего по дороге человека. Они предложили довезти его до ближайшего села, тот согласился.
«Однако в салоне машины в ходе движения один из „добрых“ людей приставил к шее пассажира предмет, схожий с ножом, применив, таким образом, угрозу и потребовал отдать смартфон, а затем и наличные деньги», — уточнили в прокуратуре.
Мужчина отдал телефон. В Шумаши его выпустили из машины, чтобы обналичить деньги в банкомате. В этот момент ему удалось сбежать.
Действия обвиняемого квалифицировали по части 2 статьи 162 УК («Разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия»).
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При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.