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Родственники рязанских депутатов не смогут работать у них помощниками. В пятницу, 26 апреля, на заседании заксобрания соответствующие изменения внесли в закон о статусе депутата облдумы.
Теперь по трудовому договору помощником депутата не могут стать родители, супруги, дети, браться, сестры, а также родственники супругов и супруги детей.
Отмечается, что изменения в закон «позволят не допускать предпосылок возникновения конфликтов интересов у депутатов».
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