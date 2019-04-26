Под Калугой фура сбила аиста

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Под Калугой фура сбила самку аиста. ДТП произошла на Тульской трассе, пишет «
«Пострадавшую птицу подобрали проезжающие мимо люди, позвонили в центр реабилитации диких животных „Феникс“», но аист умер по дороге", — рассказала руководитель центра Вероника Матюшина.
Как отметили в центре, это первый погибший аист на дороге в Калужской области.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРаботники РНПК совместно с юными экологами провели лесовосстановительную акцию
|
cледующая новость →В Ряжском районе сгорело здание площадью 400 квадратных метров
Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.