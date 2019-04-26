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17:00, 26 апреля 2019 237
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Под Калугой фура сбила аиста

Под Калугой фура сбила аиста

Под Калугой фура сбила самку аиста. ДТП произошла на Тульской трассе, пишет «Ника ТВ».

«Пострадавшую птицу подобрали проезжающие мимо люди, позвонили в центр реабилитации диких животных „Феникс“», но аист умер по дороге", — рассказала руководитель центра Вероника Матюшина.

Как отметили в центре, это первый погибший аист на дороге в Калужской области.


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