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Фото: Pixabay.com
Пителинского предпринимателя оштрафовали за невыплату зарплаты работнику. Об этом
Бизнесмен задолжал 96 тысяч рублей. Его признали виновным в административном правонарушении, оштрафовали. Кроме того, суд постановил взыскать с предпринимателя долг по зарплате.
Сумма штрафа не указана.
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