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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Перед Пасхой рязанские автоинспекторы проведут масштабные рейды. Об этом
В пятницу и выходные, 26-28 апреля, сотрудники Госавтоинспекции будут проверять водителей на опьянение, а также выявлять другие нарушения правил дорожного движения.
Рязанцы сами могут сообщить о нарушителях по телефонам: 29-74-54, 29-74-64, 112.
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При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.