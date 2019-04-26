На рыбновскую пенсионерку завели уголовное дело за торговлю спиртным

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Фото: Pixabay.com
На пенсионерку из Рыбного завели уголовное дело за торговлю спиртным из дома. Об этом
78-летнюю женщину уже наказывали за продажу алкоголя.
«Как установил полицейский, противоправного занятия не оставила. Теперь ей грозит более серьезная ответственность», — отметили в пресс-службе.
По статье 171.4 УК («Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно») рязанке грозит штраф от 50 до 80 тысяч рублей.
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