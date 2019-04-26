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10:41, 26 апреля 2019 714

На автодорожном факультете Рязанского агротехнологического университета прозвенел последний звонок

На автодорожном факультете Рязанского агротехнологического университета прозвенел последний звонок

В четверг, 25 апреля, на автодорожном факультете Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева прозвенел последний звонок для очередного выпуска будущих инженеров-автомобилистов.

На встречу к студентам приехали начальник управления транспорта Рязани Сергей Попов, исполнительный директор ООО «ЛеМан» Сергей Рашенбуршев, генеральный директор ООО «Трак Сервис Рязань» Сергей Кулик, коммерческий директор ООО «ПФП «Квантэкс» Дмитрий Рябчиков, а также представители ООО «МегаАльянс», официального дилера «Ниссан» и «Датсун», АО «Рязаньавтодор» и ООО «Центртранстехмаш».

Выпускников поздравили ректор Николай Бышов и декан автодорожного факультета Георгий Рембалович.

«Последний звонок — знаковое событие в жизни каждого выпускника и коллектива преподавателей автодорожного факультета, это завершение профессиональной подготовки в вузе. Я уверен, где бы вы не оказались, вы всегда будете гордиться факультетом и университетом, в стенах которого вы получили бесценный багаж знаний. который станет основой вашего карьерного и профессионального роста. Пусть вашими главными ориентирами на жизненном пути будут преданность профессии и новый взгляд в будущее!», — сказал Бышов.

Представители производства, присутствующие на празднике, предложили студентам дальнейшее трудоустройство. Также в вузе организовали выставку новых моделей автомобилей бизнес-класса.


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