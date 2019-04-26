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Любимов рассказал, как Рязанская область будет готовиться к юбилею Есенина. Об этом губернатор написал на своей
Политик отметил, что для рязанцев это событие имеет особое значение и подготовка к нему должна быть соответствующей.
«В минкультуры России обсудили предстоящую работу. Планируем реставрацию объектов музея-заповедника в Константинове, издание его фондовых собраний и другие мероприятия по развитию музейного комплекса. Наша задача — сохранить для будущих поколений наследие великого поэта», — сказал Любимов.
Сергей Есенин родился 3 октября 1895 года в селе Константинове Рязанской губернии. В 2020 году исполнится 125 лет со дня его рождения.
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