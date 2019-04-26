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Липчанин под предлогом очистки вентиляции украл у пенсионера 50 тысяч, сообщила
В полицию обратился 82-летний местный житель, который рассказал, что к нему в квартиру постучали молодой человек и девушка и предложили за пять тысяч рублей очистить вентиляцию. Он согласился. Когда молодой человек завершил работу, хозяин квартиры поспешил с ним расплатиться. Сразу после ухода молодых людей он обнаружил пропажу денег и обратился в полицию.
Полицейские нашли и задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний липчанин. В совершении преступления он признался.
Возбуждено уголовное дело.
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