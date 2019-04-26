Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 27-28 апреля

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Фото: Pixabay.com
Мы собрали для вас самые интересные культурные события последних апрельских выходных.
В ТРЦ «М5 Молл» 27 апреля откроется фотовыставка «
В кафе «Фонтан» 27 апреля ожидается дебют рязанской группы «
28 апреля в клубе Svoboda выступит треш-метал группа «
Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.