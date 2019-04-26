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16:39, 26 апреля 2019 411
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Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 27-28 апреля

Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 27-28 апреля

Фото: Pixabay.com

Мы собрали для вас самые интересные культурные события последних апрельских выходных.

В ТРЦ «М5 Молл» 27 апреля откроется фотовыставка «Моя планета». В нее вошло около 100 снимков, многие из которых легли в основу выставок, с успехом проходивших в российских городах.

В кафе «Фонтан» 27 апреля ожидается дебют рязанской группы «Легче» в компании поэта Ильи Чеченева. В клубе Svoboda 27 апреля выступит группа «Znaki» с новым синглом «Не туда!». В клубе More 27 апреля устроят вечеринку с участием танцеального электронного проекта GSPD.

28 апреля в клубе Svoboda выступит треш-метал группа «Кувалда». Музыканты гастролируют с туром в честь 20-летия коллектива.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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