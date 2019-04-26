Калужский бизнесмен после требования прокуратуры снес кафе на своем участке

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В Износковском районе Калужской области предприниматель построил кафе на своем участке. Об этом сообщил
Ведомство установило, что земля предназначена для ведения личного подсобного хозяйства.
В отношении бизнесмена возбудили дело об административном правонарушении. Прокурор потребовал снести здание.
Кафе снесли.
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