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Интернет в рязанские села смогут проводить в четыре раза быстрее. В пятницу, 26 апреля, депутаты областной думы приняли соответствующие изменения в закон о градостроительной деятельности.
Теперь для прокладки, реконструкции линий и сооружений связи не потребуется получать разрешение на строительство.
«Есть задача устранить цифровое неравенство и обеспечить высокоскоростным интернетом наши самые отдаленные села», — заявил спикер облдумы Аркадий Фомин.
Он отметил, что теперь процедура оформления документов сократится в четыре раза. Аркадий Фомин подчеркнул, что в 2019 году прокладка высокоскоростного интернета запланирована в 98 рязанских сел.
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