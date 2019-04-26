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14:01, 26 апреля 2019 810
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Интернет в рязанские села смогут проводить в четыре раза быстрее 4

Интернет в рязанские села смогут проводить в четыре раза быстрее

Интернет в рязанские села смогут проводить в четыре раза быстрее. В пятницу, 26 апреля, депутаты областной думы приняли соответствующие изменения в закон о градостроительной деятельности.

Теперь для прокладки, реконструкции линий и сооружений связи не потребуется получать разрешение на строительство.

«Есть задача устранить цифровое неравенство и обеспечить высокоскоростным интернетом наши самые отдаленные села», — заявил спикер облдумы Аркадий Фомин.

Он отметил, что теперь процедура оформления документов сократится в четыре раза. Аркадий Фомин подчеркнул, что в 2019 году прокладка высокоскоростного интернета запланирована в 98 рязанских сел.


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