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8:44, 26 апреля 2019 713
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Дмитрий Быков назвал причину своей госпитализации

Дмитрий Быков назвал причину своей госпитализации

Фото: Ru.wikipedia.org

Дмитрий Быков назвал причину своей госпитализации. В авторской программе «Один» писатель уточнил, что попал в больницу из-за отравления и опроверг слухи о диабете.

По словам Быкова, медики не раскрыли ему всех обстоятельств заболевания.

«Я точно знаю, что причина моего отравления, это было отравление, не установлена… Я за это время успел прочитать массу комментариев „хорошо осведомленных людей“… Должен вас огорчить, диабета у меня нет, я очень следил за тем, чтобы его не было», — отметил он.

Писатель также рассказал о мыслях, которые пришли к нему после выхода из медицинской комы.

«Есть две новости. Обе хорошие. Во-первых, Бог есть, то есть я не могу это списать на действие медикаментов… такого нет в моем подсознании, я бы такое не выдумал. Бог есть, и он преимущественно занимается украшением мира», — поделился Быков.

Напомним, 16 апреля Дмитрия Быкова из самолета госпитализировали в больницу Уфы. Через два дня его доставили в столичную клинику в состоянии медицинской комы. В воскресенье, 21 апреля, он пришел в сознание.


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