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Фото: Ru.wikipedia.org
Дмитрий Быков назвал причину своей госпитализации. В авторской программе «
По словам Быкова, медики не раскрыли ему всех обстоятельств заболевания.
«Я точно знаю, что причина моего отравления, это было отравление, не установлена… Я за это время успел прочитать массу комментариев „хорошо осведомленных людей“… Должен вас огорчить, диабета у меня нет, я очень следил за тем, чтобы его не было», — отметил он.
Писатель также рассказал о мыслях, которые пришли к нему после выхода из медицинской комы.
«Есть две новости. Обе хорошие. Во-первых, Бог есть, то есть я не могу это списать на действие медикаментов… такого нет в моем подсознании, я бы такое не выдумал. Бог есть, и он преимущественно занимается украшением мира», — поделился Быков.
Напомним, 16 апреля Дмитрия Быкова из самолета
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