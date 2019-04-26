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Четверых вышедших из рязанских колоний иностранцев депортировали. Об этом
Двое граждан Узбекистана и уроженец Белоруссии отбывали наказание за разбой, а мужчина из Киргизии — за причинение легкого вреда здоровью и грабеж. После освобождения из колоний они жили в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД. В итоге их доставили в аэропорт «Домодедово» и выслали из России.
Всего с начала года из Центра временного содержания иностранных граждан выдворили 49 и депортировали 19 мигрантов.
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