Забравшийся на крышу поезда рязанский подросток получил ожоги 80 процентов тела

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Фото: Pixabay.com
В Рязани 11-летнего подростка ударило током на крыше поезда. Об этом
Подросток забрался на крышу грузового поезда и получил удар током. Ребенок остался жив.
Его госпитализировали в ДОКБ с ожогами 80% тела, ушибами и ранами, полученными при падении с вагона.
По информации источника, из ДОКБ ребенка планируют перевести на лечение в нижегородскую клинику.
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