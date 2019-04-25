Восемнадцатилетнеий владимирец пойдет под суд за серию краж

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Фото: Pixabay.com
Восемнадцатилетнего владимирца будут судить за серию краж. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.
В ноябре и декабре прошлого года несколько местных жительниц обращались в полицию. Они рассказывали, что неизвестный молодой человек подбегал к ним на улице, похищал сумки и скрывался.
Подозреваемого задержали в январе. В содеянном он сознался, пояснив, что деньги оставлял себе, а прочее имущество выбрасывал.
Общая сумма ущерба составила около 30 тысяч рублей.
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