Вопрос о конкурсе мэра Рязани не внесли на заседании гордумы

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В четверг, 25 апреля, в повестку городской думы не внесли вопрос о конкурсе главы администрации.
За час до заседания прошел комитет по этике, в рамках которого ожидалось вынесение этой темы на обсуждение. Однако тему о конкурсе поднимать не стали ни на комитете, ни на заседании.
Ранее губернатор Николай Любимов предположил, что конкурс на нового мэра объявят в апреле.
Напомним, после отставки Олега Булекова в 2017 году исполняет обязанности главы администрации Сергей Карабасов.
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