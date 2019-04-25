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12:07, 25 апреля 2019 74
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Во Владимирской области из-за пала травы сгорела дача

Во Владимирской области из-за пала травы сгорела дача

Во Владимирской области из-за пала травы сгорела дача. Об этом сообщил сайт регионального ГУ МЧС.

В субботу, 20 апреля, в 12:29 на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре в дачном доме. Горело кирпичное здание.

Пожар произошел по вине хозяйки соседней дачи, которая проводила уборку у себя на участке и подожгла сухую прошлогоднюю траву в железной бочке. Порыв ветра сдул из бочки горящую траву и быстро перекинулся на соседний участок. Огнем уничтожен садовый домик и имущество, находившееся в нем.

Виновник пожара заплатит штраф.


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