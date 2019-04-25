RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Туле задержали наркоторговца, который перевозил крупную партию запрещенных веществ. Об этом сообщил
Полицейские знали, что через регион может передвигаться мужчина, перевозящий крупную партию наркотического вещества. Во время дальнейшей проверки эта информация подтвердилась.
Оперативники получили данные о марке и номере автомобиля, маршруте его передвижения. Машину остановили сотрудники ГИБДД.
У 26-летнего мужчины обнаружили около килограмма вещества, похожего на героин.
Предположительно, подозреваемый планировал сбывать его бесконтактным способом. Мужчину будут судить по статьям 30 и 228.1 УК РФ.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНа площади Победы включили фонтан
|
cледующая новость →В Рязанской области нет столбняка, дифтерии, краснухи — Роспотребнадзор
Эксклюзивное интервью председателя областной думы.