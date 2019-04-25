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14:07, 25 апреля 2019 417
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В Туле задержали наркоторговца, который перевозил крупную партию запрещенных веществ

В Туле задержали наркоторговца, который перевозил крупную партию запрещенных веществ

В Туле задержали наркоторговца, который перевозил крупную партию запрещенных веществ. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

Полицейские знали, что через регион может передвигаться мужчина, перевозящий крупную партию наркотического вещества. Во время дальнейшей проверки эта информация подтвердилась.

Оперативники получили данные о марке и номере автомобиля, маршруте его передвижения. Машину остановили сотрудники ГИБДД.

У 26-летнего мужчины обнаружили около килограмма вещества, похожего на героин.

Предположительно, подозреваемый планировал сбывать его бесконтактным способом. Мужчину будут судить по статьям 30 и 228.1 УК РФ.


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